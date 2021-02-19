На улице Карантинная ограничат движение транспорта

Ограничение продлится до 2 марта

Правительство Севастополя информирует, что в связи с работами по переустройству сетей водоснабжения и канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги на улице Карантинная временно ограничат движение всех транспортных средств.

Запрет будет действовать с 19 февраля до 2 марта на участке дороги от улицы Пожарова до Войсковой площади. Ограничение не коснется транспорта спецслужб и жителей, проживающих в районе введения ограничения.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.