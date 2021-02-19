Развожаев рассказал, как завоевывает доверие севастопольцев

Он сказал, на героя какого фильма не надо равняться

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поучаствовал в круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), где рассказал, как нужно завоевывать доверие людей и как правильно вести диалог.

Тема круглого стола также касалась проблемы коммуникации между горожанами и представителями власти: «Губернаторы новой волны: от доверия — к результату»

В своих тезисах Михаил Развожаев подчеркнул, что с людьми нужно быть естественным и не придумывать симулякры, чтобы не оказать, как некий герой сериала.

«Все форматы, которые придумываются специально, чтобы показать свою близость и непосредственность, часто становятся похожи на сюжет сериала «Домашний арест» про губернатора, который хотел казаться тем, кем не является. Такие истории точно не вызывают доверия. Это не работает, не приносит результат и разрушает доверие. Важно оставаться тем человеком, какой ты есть», — поделился глава города.

Также он рассказала о своем опыте общения с жителями Севастополя. Социальным сетям Развожаев уделяет много времени, читает комментарии к постам, дает по ним поручения, проводить прямые эфиры на местном телеканале и дублирует их в соцсети.

«Я лично отвечаю на вопросы и даю поручения. Стараюсь делать это еженедельно… Здесь все площадки хороши. Главное — неформальный подход и результат, который ожидают после коммуникации», — отметил Развожаев.

По его опыту, показатель доверия в таком случае — растущее число обращений. «И то, что все больше людей приходят на эти площадки, говорит о том, что они верят в возможность донести свою проблему и получить результат», — резюмировал губернатор.

Фото: sevnews.info

Ольга Сурикова