Погода в Севастополе 4 июня

Погода
04-06-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с,

днем юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°,

днем 24…26°.

Температура воды в море 19-20°.

Фото: Анна Корнилова

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