В Киеве возбудили дело против замкомандующего Черноморским флотом РФ

Фамилия офицера не называется

Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела против заместителя командующего Черноморским флотом России. Соответствующая информация опубликована на сайте Генпрокуратуры Украины, передает РБК.

При этом в документе фамилия офицера не называется. Только то, что речь идет о событиях 2014 года. В Киеве настаивают, что россиянин угрожал физическим насилием и оружием, и вынудил таким образом несколько десятков военнослужащих совершить госизмену.

«По данным следствия, чиновник ВС РФ в марте 2014 года умышленно, с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменения границ территории нашего государства, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены», — считают в Генпрокуратуре Украины.

По данной статье офицеру Черноморского флота грозит до 15 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова