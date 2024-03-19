В Севастополе наказали водителя автобуса за лихачество на дороге

Госавтоинспекции Севастополя выявила в соцсетях видео, на котором водитель маршрутного автобуса КАВЗ грубо нарушает ПДД.
13 марта в районе дома № 11А на Фиолентовском шоссе водитель маршрутного автобуса, пересек сплошную, выехал на встречную полосу и совершил обгон ТС. «Своими действиями он нарушил ПДД, а также создал аварийную ситуацию, подвергнув опасности своих пассажиров и других участников дорожного движения», — сообщили в ведомстве.
Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
По факту нарушения сотрудниками Госавтоинспекции была проведена проверка, установили личность правонарушителя. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.
Ольга Сурикова