Ребята из социального приюта побывали в музее мороженого

Ко Дню рождения эскимо в Музее мороженого в Лукоморье для всех желающих проводили экскурсии. На одну из них ребят из социального приюта привела координатор Нахимовского отделения ЛДПР Наталия Самойленко.

Ребятам рассказали, какое мороженое покупали советские дети, как было изобретено эскимо. В музее есть настоящий советский холодильник для мороженного и стерилизатор для палочек, который использовали на Севастопольской фабрике мороженого.

После экскурсии ребята смогли самостоятельно покрыть мороженое шоколадом и попробовать лакомство, приготовленное своими руками.

По материалам Вести-Севастополь (и фото)