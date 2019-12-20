В Севастополе начнут активнее поддерживать малый и средний бизнес

Правительство Севастополя увеличит финансирование программ, направленных на поддержку бизнеса в регионе.

По словам главы города Михаила Развожаева увеличивается финансирование на функционирование центра «Мой бизнес». Также больше средств выделят на программы «Обеспечение доступа субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта» и «Реализация регионального проекта Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию в городе Севастополе», «Содействие развитию некоммерческой организации «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

30 дополнительных миллионов выделят для поддержки молодых предпринимателей. По словам и.о. директора Департамента экономического развития Элимдара Ахтемова программа «Поддержка и содействие развитию молодежного предпринимательства» в этом гожу была особенно востребована, в следующем году ее планируется продолжить.

Напомним, что в Севастополе открыт центр помощи предпринимателям «Мой бизнес».

Организация работает по принципу одного окна — прием ведут специалисты МФЦ, фондов поддержки бизнеса, представители банков. Бизнесменам рассказывают, какие меры государственной поддержки они могут получить. Департамент экономического развития Севастополя собрал в один каталог более 70 региональных и федеральных мер поддержки.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: nb-ugra.ru