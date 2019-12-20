В Байдарской долине восстановят пруд Туристский

На следующий год запланировано восстановление гидротехнического сооружения пруд Туристский в рамках государственной программы «Экология и охрана окружающей среды города Севастополя».

ГТС «Туристский» находится на балансе ГКУ «Севастопольское лесничество». В этом году направлены средства на разработку проектной документации капитального ремонта, которые сейчас находятся на государственной экспертизе. Капитальный ремонт запланирован на следующий год.

Пруд имеет гидравлическую связь с рекой, наполняемость его также зависит от подземных источников. По словам специалистов, восстановление водного объекта потребует длительного времени.

Пруд Туристский был образован в верховьях реки Байдарка в 1954 году для предотворащения эрозии почв и для орошения, но этой осенью внезапно исчез. Как передают РИА Новости Крым, местные власти приняли решение сделать сброс воды во избежание аварийной ситуации – размыва плотины и затопления территории, на которой проживают жители села Орлиное, в паводкоопасный период.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: РИА Новости Крым