Путин разрешил предоставлять отсрочку от армии еще одной категории граждан

Сообщается о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, предоставляющий отсрочку от призыва в армию для определенной категории граждан.
В частности, отсрочка распространяется на выпускников вузов, которые устроились на работу в научно-исследовательские подразделения Центра специальной техники ФСБ России.
Также указ включает в себя право на отсрочку для граждан, окончивших профессиональные образовательные организации и высшие учебные заведения, а также для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета.
Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Кристина Ветер