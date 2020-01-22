В Севастополе сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя 39 лет, который приехал на автозаправку.

К правоохранителям обратились сотрудники АЗС. Они рассказали о мужчине, который приехал на заправку в состоянии алкогольного опьянения. Один из клиентов сделал мужчине замечание, предложил не

садиться в таком состоянии за руль, оставить авто на стоянке и даже предлагал подвезти его домой. В ответ на это злоумышленник начал дебоширить и пытался спровоцировать драку, из-за чего и был вызван наряд

вневедомственной охраны.

Увидев правоохранителей, правонарушитель попытался сесть в свой автомобиль и уехать, однако росгвардейцы, чтоб предотвратить возможное ДТП, изъяли у него ключи, а на место происшествия вызвали инспекторов ГИБДД. В отношении нетрезвого водителя был составлен административный

протокол.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя (и фото)