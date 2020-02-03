Сегодня в Севастополе ожидается усиление ветра

3 февраля в Севастополе ожидается сильный ветер — юго-западный, ночью 7-12м/с, днем 15-20м/с. Ночью и днем небольшой дождь, температура воздуха днем 10-12 °С тепла, ночью 6-8°С тепла.

Севастопольские спасатели призывают горожан и гостей города по возможности оставаться в помещении. Сильный ветер может привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

По материалам Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Фото: 24.kz