Мошенники обогащаются путем онлайн-сделок

Полиция сообщает, что севастопольцы часто становятся жертвами мошенников, которые обманывают доверчивых граждан при онлайн покупках и продажах.
41-летний мужчина едва не лишился 60 тысяч рублей при продаже беговой дорожки — его спасла лишь своевременная реакция банка, заблокировавшего подозрительную операцию.
76-летняя пенсионерка при продаже тонометра потеряла 40 тысяч рублей, поверив мошенникам.
52-летний мужчина остался без 39 тысяч рублей, захотев купить холодильник. Самый крупный ущерб понес 65-летний автолюбитель, который перевел 75 тысяч за несуществующий автомобильный двигатель.
Полиция Севастополя призывает севастопольцев проявлять максимальную бдительность при совершении онлайн-сделок.
Анна Левина