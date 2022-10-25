Развожаев рассказал, что представители Росгвардии и МЧС могут стать получателями льгот из-за участия в СВО

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о планах включить представителей Росгвардии и МЧС в список получателей льгот в рамках нового закона о поддержке участников СВО и их семей.

Развожаев пояснил, что после вынесения законопроекта на рассмотрение законодательного собрания к нему обратились руководители ряда ведомств с просьбой внести и их в список участников СВО. В частности губернатор назвал МЧС и Росгвардию.

«Мы пришли к выводу, что мы ни в коем случае не можем разделить севастпоольцев на тех, кто служит в министерстве обороны и тех, кто служит в других ведомствах, рискуя также жизнью. Это значимая поправка, которая должна быть безусловно внесена. Я ее полностью поддерживаю», — отметил Развожаев.

Также градоначальник отметил, что финансово-экономическое обоснование ко второму чтению закона будет доработано. Тем не менее, Развожаев отметил, что общее понимание параметров средств, требуемых для реализации закона, у городских властей уже есть.

Напомним, 25 октября на сессии заксобрания Севастополя в первом чтении принят закон о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников специальной военной операции.

Фото: sevipa92.ru