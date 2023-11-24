В Севастополе пройдет универсальная ярмарка

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка № 682 от «23» ноября 2023 г. «Об организации универсальной ярмарки «Универсальная» в городе Севастополе».

План мероприятий

по организации универсальной ярмарки «Универсальная»

Ответственное лицо: Руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок выполнения мероприятия: не позднее 24.11.2023 г. Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок выполнения мероприятия: не позднее 24.11.2023 г. Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке на период с 24.11.2023 г по 17.01.2024 г. Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке на период с 30.11.2023 г по 18.01.2024 г. Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок выполнения мероприятия: с 18.12.2023 г по 18.01.2024 г. Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок выполнения мероприятия:

с 18.12.2023 г по18.01.2024 г. Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок выполнения мероприятия: с 18.12.2023 г по 18.01.2024 г. Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок выполнения мероприятия : с 18.12.2023 г по 18.01.2024 г.

Адреса размещения площадок проведения универсальной ярмарки:

г. Севастополь, 5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, ул. Бориса Михайлова, в районе дома № 13 — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, ул. Маячная, в районе дома № 50 — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, пр-т. Октябрьской Революции, в районе дома № 50Г, возле дома № 15А по ул. Астана Кесаева — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, ул. Павла Силаева, в районе рынка «Славянский базар» — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, пр-т. Героев Сталинграда, в районе дома № 60 — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, ул. Богданова, в районе дома № 17 — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, ул. Бухта Казачья, в районе дома № 56 — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады» — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, ул. Косарева, в районе дома № 2 — 1 (одно) торговое место; г. Севастополь, Балаклава, ул. Крестовского, в районе дома № 45 — 1 (одно) торговое место

Максимальное количество торговых мест: 11 (одиннадцать) торговых мест.

Место подачи (приема) заявлений и выдача разрешений: г. Севастополь, ул. Партизанская, 4 А, кабинет № 1 (понедельник-пятница с 10:00 до 16:00).

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru/

№ телефона: 8 (869) 255-61-74

Размер платы за предоставление ярмарочных мест, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке составляет: 400 (четыреста) рублей 00 копеек за один метр квадратный за участие в ярмарке.