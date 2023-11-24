Обязательные требования по охране труда и пожарной безопасности для СМСП

Открыт набор на курс повышения квалификации.

Участие бесплатное!

С 2022 года действуют новые требования к обучению работников по пожарной безопасности и охране труда. Это значит, что организации должны переобучить своих сотрудников согласно новым правилам.

В программе:

• актуальная информация в соответствии с новым порядком обучения по охране труда и пожарной безопасности;

• основы обеспечения пожарной безопасности в организации, требования к разработке приказов, инструкций и положений;

• практические навыки оказания первой помощи.



Дополнительно! Вы получите консультационную поддержку от экспертов в области охраны труда, оказания первой помощи пострадавшим и пожарной безопасности.

По результатам обучения выдаётся:

• удостоверение о повышении квалификации по охране труда

• удостоверение о повышении квалификации в области пожарной безопасности

Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой Бизнес»

Время и даты: 5-8 декабря, 10:00 – 14:00

Важно!

Пройти обучение могут СМСП (индивидуальные предприниматели и организации), соответствующие следующим критериям:

• зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/)

• зарегистрированные в городе Севастополе

• ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации

• прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92

• имеющие высшее или среднее профессиональное образование

• не получавшие подобную услугу в 2023 году

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/36d8Dz