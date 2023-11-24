Обязательные требования по охране труда и пожарной безопасности для СМСП

Открыт набор на курс повышения квалификации.
Участие бесплатное!
С 2022 года действуют новые требования к обучению работников по пожарной безопасности и охране труда. Это значит, что организации должны переобучить своих сотрудников согласно новым правилам.
В программе:
• актуальная информация в соответствии с новым порядком обучения по охране труда и пожарной безопасности;
• основы обеспечения пожарной безопасности в организации, требования к разработке приказов, инструкций и положений;
• практические навыки оказания первой помощи.
Дополнительно! Вы получите консультационную поддержку от экспертов в области охраны труда, оказания первой помощи пострадавшим и пожарной безопасности.
По результатам обучения выдаётся:
• удостоверение о повышении квалификации по охране труда
• удостоверение о повышении квалификации в области пожарной безопасности
Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой Бизнес»
Время и даты: 5-8 декабря, 10:00 – 14:00
Важно!
Пройти обучение могут СМСП (индивидуальные предприниматели и организации), соответствующие следующим критериям:
• зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/)
• зарегистрированные в городе Севастополе
• ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации
• прошедшие предварительную оценку количественных и качественных показателей деятельности (прескоринг). Подробности по телефону горячей линии: +7 (8692) 22-92-92
• имеющие высшее или среднее профессиональное образование
• не получавшие подобную услугу в 2023 году
Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/36d8Dz