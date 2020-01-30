Севастопольская горбольница № 5 работает на резервных источниках питания

Пятая городская больница сегодня была обесточена из-за повреждения кабеля рабочими, которые строят неподалеку станцию скорой помощи. За считанные секунды сработали резервные дизель-генераторы, что обеспечило бесперебойную работу детской реанимации, шестиэтажного главного корпуса, в том числе и операционного блока.

В кратчайшие сроки специалисты ООО «Севастопольэнерго» доставили и ввели в строй два

дополнительных генератора – для поликлиники и пищевого блока. Электроснабжение с помощью данных автономных источников восстановлено в полном объёме.

Во время строительства подстанции скорой помощи рабочие повредили сразу два кабеля — основной и резервный. Их ремонтируют специалисты «Севастопольэнерго».

По словам замгубернатора Дениса Солодовникова работы компании были согласованы с сетевиками, но кабель оказался не на той глубине.

Сейчас больница работает на резервных источниках питания. В больнице находятся 194 ребёнка, 63 родителя и 53 сотрудника.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя и Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото).