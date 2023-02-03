Сбер установил первые стационарные банкоматы в Симферополе

Как отметила пресс-служба банка, настройка и работа устройств будет налажена в течение недели.

«Сегодня в Симферополе установлены первые стационарные банкоматы «Сбера» на партнерских площадках — в супермаркете местной сети ПУД (ул. Гагарина, д.3), в ТРК «Центрум» (ул. Севастопольская, 62), в ТЦ «Гагаринский» (Набережная 75, литер 3), а также в магазине «Яблоко» (ул. Кечкеметская, д.1)» — сказано в сообщении.

В Севастополе банкоматы должны появится до конца марта.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе к середине года может появится первое отделение Сбербанка России.