В Крыму объявили о выходных на Пасху и на Курбан-байрам

Религиозные праздники

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о нерабочих праздничных днях в республике в апреле и июле. Соответствующий указ был опубликован на сайте правительства ресупблики.

Нерабочими праздничными днями объявлено 25 апреля 2022 года – в связи с празднованием дня Пасхи Христовой и 11 июля 2022 года – в связи с празднованием Курбан-байрам.

В качестве обоснования для установления праздничных дней глава Крыма указывает федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также закон Республики Крым «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Напомним, ранее фракция ЛДПР в заксобрание Севастополя внесла законопроект, закрепляющий право губернатора города объявлять выходным днем крупные религиозные праздники различных конфессий в случае обращения к нему руководства этих религиозных общин.

Ольга Сурикова