В Севастополе на проспекте Победы сбили 16-летнего подростка

Сегодня утром в Севастополе в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба городского УМВД.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 7:15 в районе дома №2 на проспекте Победы, 54- летний водитель, управляя легковым автомобилем «Форд», сбил 16-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Водитель был трезв.

По результатам освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено.

По факту ДТП с пострадавшим пешеходом сотрудниками полиции проводится проверка.

Отметим, ДТП с участием детей в Севастополе не редкость. В Севастополе на пешеходном переходе сбит ребенок.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова