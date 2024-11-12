В России предупредили о грядущем повышении цен на молоко

Крупнейший в России производитель питьевого молока «Вимм-билль-данн» предупредил розничные сети о повышении цен. С 1 ноября стоимость продукции увеличатся на 3,4 процента, со ссылкой на письмо ретейлерам пишет газета «Ведомости».

Повысил цены и другой крупный участник рынка — «Экомилк». С 1 октября производитель поднял цены на 10%.

Среди причин повышения стоимости продукции: увеличение цен на сырое молоко, повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла, рост стоимости сырья, упаковок, запчастей, логистики, трат на производства.

По данным Росстата, молоко за неделю подорожало на 0,9 %, сметана — на 1%, а сливочное масло прибавило в цене 1,4% (с начала года — 27,47%).

Напомним, в Севастополе совсем недавно повысились цены на масло.

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Ольга Сурикова