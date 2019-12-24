Жизнь

Законодательное собрание Севастополя и СевГУ подпишут соглашение о сотрудничестве

24-12-2019
выпускающий редактор
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Севастопольские парламентарии планируют заключить соглашение о сотрудничестве между Заксобранием и Севастопольским государственным университетом. 

Спикер парламента Владимир Немцев отметил, что при поддержке университета можно будет осуществлять переподготовку и повышении квалификации кадров в сфере законотворчества, государственного управления, градостроительства и территориального развития города.

«На сегодняшний день Севастопольский государственный университет является лидером технологического образования среди ведущих университетов Российской Федерации» — отметил Владимир Немцев.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя Илья Журавлёв уверен, что Законодательному собранию очень важно наладить эффективное взаимодействие с СевГУ.

По словам парламентария в рамках соглашения студенты СевГУ смогут проходить стажировку в Законодательном Собрании. В дальнейшем лучшие выпускники ВУЗа смогут работать в аппарате севастопольского парламента. А трудоустройство в органах власти позволит сохранить в регионе самые перспективные кадры. 

Проект постановления «О заключении Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет»» парламентарии приняли единогласно.

По материалам пресс-службы Законодательного собрания Севастополя (и фото)

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