Законодательное собрание Севастополя и СевГУ подпишут соглашение о сотрудничестве

Севастопольские парламентарии планируют заключить соглашение о сотрудничестве между Заксобранием и Севастопольским государственным университетом.
Спикер парламента Владимир Немцев отметил, что при поддержке университета можно будет осуществлять переподготовку и повышении квалификации кадров в сфере законотворчества, государственного управления, градостроительства и территориального развития города.
«На сегодняшний день Севастопольский государственный университет является лидером технологического образования среди ведущих университетов Российской Федерации» — отметил Владимир Немцев.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Севастополя Илья Журавлёв уверен, что Законодательному собранию очень важно наладить эффективное взаимодействие с СевГУ.
По словам парламентария в рамках соглашения студенты СевГУ смогут проходить стажировку в Законодательном Собрании. В дальнейшем лучшие выпускники ВУЗа смогут работать в аппарате севастопольского парламента. А трудоустройство в органах власти позволит сохранить в регионе самые перспективные кадры.
Проект постановления «О заключении Соглашения о сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Севастопольский государственный университет»» парламентарии приняли единогласно.
По материалам пресс-службы Законодательного собрания Севастополя (и фото)