Где в Севастополе пройдут новогодние представления

21 декабря на площади Нахимова торжественно открыли главную новогоднюю елку Севастополя, дав старт праздничным мероприятиям.

25 декабря в 17:00 откроется Новогодняя елка в Инкермане, парк «Центральный».

25 декабря в 14:00 состоится новогодний праздник в Качинском муниципалитете, на площади перед администрацией.

26 декабря в 15:00 откроют Новогоднюю елку в селе Орлиное перед зданием Дома Культуры.

24 декабря в 12.30 состоится Новогодняя елка для победителей детских конкурсов, олимпиад, фестивалей и спортивных соревнований.

31 декабря 2019 года все желающие смогут встретить наступающий Новый 2020-й год на площади Нахимова. В 22:00 начнется новогодняя концертная программа: яркие выступления артистов, поздравления и пожелания счастья от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивные игры. В полночь под звуки курантов над площадью Нахимова прогремит праздничный фейерверк.

Севастопольский академический русский драмтеатр им. А.В. Луначарского: детские новогодние спектакли в театре будут проходить с 20 декабря 2019 года по 11 января 2020 года.

Спектакли: «Щелкунчик» (премьера), «Самая рыжая сказка», «Приключения очень важного чемоданчика», «Сто поцелуев принцессы», «Русалочка», «Праздник с драконами», «Веселое Рождество с привидениями».

Севастопольский театр юного зрителя: с 19 декабря 2019 года по 12 января 2020 года будут проходить новогодние спектакли для детей: «День рождения Снегурочки», Как Иванушка за Дедом Морозом летал», «Сказка о маленьком козлике», «Морозко».

Севастопольский академический театр танца им. В.А. Елизарова: с 23 декабря 2019 года по 8 января 2020 года состоится премьера спектакля для детей «Волшебная лампа Алладина».

Дворец культуры рыбаков: с 25 декабря 2019 г. по 7 января 2020 года: театр имени Кукол ГБУК «Дворец культуры рыбаков»: спектакли по сказкам «Стойкий оловянный солдатик», «Сказка о Хрустальной туфельке», «Тайна заколдованного царевича».

Севастопольский центр культуры и искусств: с 23 декабря 2019 года по 7 января 2020 года: «Алладин», «Щелкунчик и Мышиный Король».

27, 28, 29 декабря 2019: новогоднее шоу для взрослых «1000 и 1 новогодняя ночь».

5 января 2018 года в 12:00 во Дворце культуры рыбаков, запланировано проведение традиционной благотворительной Рождественской ёлки. Артисты дворца проведут для детей тематическую конкурсно-игровую театрализованную программу и покажут новогоднюю «Сказку о Хрустальной туфельке».

7 января 2018 года с 11:00 состоится традиционный крестный ход по центру города. Маршрут общегородского шествия — от ворот Покровского собора к главной площади города где будет отслужен молебен.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя