Экс-начальник Народной милиции ЛНР Филипоненко погиб при взрыве автомобиля

В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко.

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Сообщается, что в его машине сработало взрывное устройство. Очевидцы пытались оказать помощь, но Филипоненко получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.

Трагедия произошла рядом с его домом. СК возбудил уголовное дело.

Это уже не первое покушение на Филипоненко. В феврале прошлого года также в его автомобиле сдетонировала бомба. Тогда депутат и его водитель получили ранения.

Фото, видео: ЛуганскИнформЦентр Z