Экс-начальник Народной милиции ЛНР Филипоненко погиб при взрыве автомобиля

В Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции республики Михаил Филипоненко.
Сообщается, что в его машине сработало взрывное устройство. Очевидцы пытались оказать помощь, но Филипоненко получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте.
Трагедия произошла рядом с его домом. СК возбудил уголовное дело.
Это уже не первое покушение на Филипоненко. В феврале прошлого года также в его автомобиле сдетонировала бомба. Тогда депутат и его водитель получили ранения.
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