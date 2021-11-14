В центре Севастополя троллейбус сбил ребенка

«При этом ребенок находился на автомобильной дороге при включенном запрещающем сигнале светофора в присутствии матери», — уточнили в ведомстве.

Малолетний пострадавший был доставлен в ГБУЗС «Городская больница №5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка».

«В ходе прокурорской проверки будут изучены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, полнота выполнение родителями их обязанностей по уходу и присмотру за ребенком», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также прокуратурой организована проверка по факту ДТП 13 ноября 2021 года на автодороге Севастополь-Ялта, в котором пострадали 12 человек.

Ольга Сурикова