На террориста-экстремиста Арестовича в Украине завели уголовное дело о призывах к насилию

Депутат Верховной рады Инна Совсун сообщила в Telegram-канале, что в отношении экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возбуждено уголовное дело о пропаганде насилия.

28 сентября Совсун обратилась в правоохранительные органы с заявлением о высказываниях Алексея Арестовича о применении насилия к женщинам.

Отмечается, что 25 сентября украинские журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк обратили внимание на высказывания Алексея Арестовича, который на одном из своих онлайн-занятий по психологии говорит следующее: «Что хочется сделать с этими созданиями в норме? Придушить. Причем душить, не отпуская вообще. Нет, сначала, конечно, хочется трахнуть. Придушить, и еще три года не размыкать пальцы, пока гарантированно не задушишь. С этим их нытьем, вечной тревожностью и попыткой все контролировать».