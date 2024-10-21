В Севастополе на парковке у ТЦ «Апельсин» сгорел автобус

Сегодня ночью пожарным пришлось тушить садовый дом и автобус, сообщает пресс-служба МЧС Севастополя

Вызов в СТ «Афганец» поступил 20 октября в 00:40. Горел деревянный садовый дом. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

В автобусе площадь пожара составила 20 кв. метров. На ликвидацию пожара на парковке у ТЦ «Апельсин» потребовалось полчаса.

В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.

Напомним, этой ночью в Крыму во время пожара в доме погиб двухлетний ребенок.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города