В Севастополе открыли первое пожарное депо в сельской местности

В Севастополе накануне Нового года ввели в эксплуатацию здание нового пожарного депо в селе Терновка.

Здание пожарного депо на два выезда, состоит из двух зон: административное здание двухэтажное и зона хранения автомобилей с постом технического обслуживания для ремонта и осмотра техники, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он добавил, что ранее в сельской местности не было пожарных депо, а теперь до 2030 года появятся три.

В Терновке — это первый сданный объект. Строится также пожарное депо в селе Павловка на 4 пожарных выезда и ведется проектирование пожарного депо на 4 машиновыезда в селе Полюшко.

Ольга Сурикова