В Севастополе подорожает хлеб

ООО «Царь хлеб» уведомило своих контрагентов о предстоящем втором этапе повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия, который запланирован на 26 февраля 2025 года.

Это решение стало следствием значительного повышения затрат на производство и необходимость поддержания финансовой стабильности компании.

Первый этап повышения цен состоялся 12 декабря 2024 года и привел к увеличению цен на среднем уровне 16%. Компанией было отмечено, что такие изменения были вынужденной мерой, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед бюджетом, работниками и поставщиками.

Во время второго этапа повышения цен ожидается следующий рост:

— ржано-пшеничные хлеба подорожают на 8%,

— пшеничные хлеба — на 6%,

— булочные изделия — на 8%,

— сдобные изделия — на 5%.

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