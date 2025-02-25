В Севастополе подорожает хлеб

ООО «Царь хлеб» уведомило своих контрагентов о предстоящем втором этапе повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия, который запланирован на 26 февраля 2025 года.
Это решение стало следствием значительного повышения затрат на производство и необходимость поддержания финансовой стабильности компании.
Первый этап повышения цен состоялся 12 декабря 2024 года и привел к увеличению цен на среднем уровне 16%. Компанией было отмечено, что такие изменения были вынужденной мерой, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед бюджетом, работниками и поставщиками.
Во время второго этапа повышения цен ожидается следующий рост:
— ржано-пшеничные хлеба подорожают на 8%,
— пшеничные хлеба — на 6%,
— булочные изделия — на 8%,
— сдобные изделия — на 5%.
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