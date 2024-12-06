На Ай-Петри откроют горную резиденцию Деда Мороза

Со 2 по 7 января на плато Ай-Петри будет работать резиденция Деда Мороза. Для гостей праздника готовят старорусские рождественские игры, хороводы, квесты и мастер-классы, народную живую музыку, а также спортивный забег.

Как сообщает туристический портал, каждый день программа будет начинаться в 11:00, а завершаться в 16:00. 2 января – первый день работы резиденции главного зимнего волшебника – посвятят открытию зимних каникул, 3 января запланирован спортивный день, 4-го – для гостей плато устроят вечеринку «На высоте», темой 5 января станет «Музыка. Горы. Глинтвейн». 6 января устроят день зимних радостей и сладостей, а завершится программа 7 января празднованием Рождества.

Для семей с детьми организуют встречу с Дедом Морозом, спортивные конкурсы с лыжами, хоккеем, мастер-классы по созданию новогодних игрушек, шаров, свечей, роспись имбирных пряников, хоровод с бенгальскими огнями.

Любители активного отдыха смогут поучаствовать в забеге на заснеженных просторах и получить призы, проверить силу в перетягивании каната и боях подушками, ловкость в бросках валенок на дальность.

Среди развлечений также – шоу Морозов, квест «Зимние забавы» и новогодние танцевальные батлы. Не обойдётся и без розыгрыша призов.

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Ольга Сурикова

Фото: travelcrimea.com