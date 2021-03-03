На Генерала Острякова на ходу вспыхнула иномарка. У пожарных закончилась вода

Осторожно: видео содержит ненормативную лексику, предположительно, хозяин авто находится в стрессовом состоянии от произошедшего

В Севастополе на проспекте генерала Острякова, в районе школы № 38, на ходу загорелся легковой автомобиль Mazda CX-7.

ЧП произошло вечером 1 марта около 18.00. На место прибыло несколько пожарных машин. До приезда спасателей проезжающие машины останавливались и водители пытались погасить пожар своими силами огнетушителями. Однако огонь был такой силы, что даже пожарным не сразу удалось его погасить.

Очевидцы сразу же начали выкладывать фото и видео в соцсети.

Хозяин машины рассказал, что во время движения автомобиля услышал взрыв и из печки повалил дым. Он снял видео, на котором видно, что во время тушения его иномарки в пожарной машине закончилась вода.

Хозяин авто решил сам снять, как тушат его догорающий автомобиль. Внимание, в состоянии аффекта он комментирует происходящее, используя нецензурные выражения.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. На данном участке автодороги образовался затор.

Фото, видео: ВКонтакте «Автопартнер Крым Севастополь ДТП»/vk.com

Ольга Сурикова