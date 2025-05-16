В Севастополе на автокемпинге еж наблюдал за спасением пса Рыжика

Происшествия
16-05-2025

Вчера вечером в Спасательную службу Севастополя поступил необычный вызов: на автокемпинге пес по кличке Рыжик, испугавшись громкого звука, застрял в металлическом заборе и не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента аккуратно перекусили прутья забора и освободили Рыжика.

За спасением попавшего в затруднительную ситуацию пса внимательно наблюдал местный ёж. 

Спасательная операция завершилась в 21 час 22 минуты.

Сейчас с Рыжиком всё в порядке, заверили в спасательной службе.

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Ольга Сурикова
Фото: Спасательная служба Севастополя