В Севастополе на автокемпинге еж наблюдал за спасением пса Рыжика

Вчера вечером в Спасательную службу Севастополя поступил необычный вызов: на автокемпинге пес по кличке Рыжик, испугавшись громкого звука, застрял в металлическом заборе и не мог самостоятельно выбраться.
Спасатели с помощью ручного гидравлического инструмента аккуратно перекусили прутья забора и освободили Рыжика.
За спасением попавшего в затруднительную ситуацию пса внимательно наблюдал местный ёж.
Спасательная операция завершилась в 21 час 22 минуты.
Сейчас с Рыжиком всё в порядке, заверили в спасательной службе.
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Ольга Сурикова
Фото: Спасательная служба Севастополя