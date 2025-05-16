В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 16.05.2025 г. подача воды c 10:00 до 12:00 16.05.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
УЛ. ВАКУЛЕНЧУКА 10-20, 17-25;
УЛ. РЕПИНА ;
УЛ. МЕНЬШИКОВА 17-27, 82-92;
УЛ. ГЛУХОВА 1-9;
УЛ. КРАСНОДОНЦЕВ ;
УЛ. МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ ;
УЛ. ТУЛЬСКАЯ 1, 3, 5, 18;
УЛ. РОССИЙСКАЯ ;
УЛ. ГРУШЕВАЯ ;
УЛ. ВОСТОЧНАЯ 7;
УЛ. КРАСНОПЕРЕКОПСКАЯ ;
УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
УЛ, ЛЕСИ УКРАИНКИ
ПР-Д ЛЕСИ УКРАИНКИ
УЛ. СЛАДКОВА
Часть Гагаринского района временно останется без воды
В связи с аварийными работами на сетях горводопровода 16.05.2025 г. подача воды c 10:00 до 12:00 16.05.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц: