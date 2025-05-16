Причина ДТП на дороге «Ялта — Севастополь»

Машина влетела в отбойник на трассе Севастополь-Ялта
По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня рано утром 21-летний водитель автомобиля Audi, на скорости потерял контроль над управлением автомобиля, выехал на обочину, где налетел на леерное ограждение.
Мужчина доставлен в больницу. По результатам освидетельствования установлено, что водитель трезв.
По факту ДТП с пострадавшим водителем сотрудниками полиции проводится проверка.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Ольга Сурикова
Фото: Госавтоинспекция Севастополя