В Севастополе на 3 дня отключат газ

Но не везде
С 17 мая по 19 мая ГУП РК «Черноморнефтегаз» будут проводится плановые работы на ГРС-1, которые необходимы для бесперебойной подачи газа.
В связи с этим с 6:30 17 мая будет приостановлена подача природного газа по следующим адресам:
— ул. Шабалина 8-А
— Камышовое шоссе 43/1А
А с 9:00 утра 17 мая отключат жителей:
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—Балаклавы
— пос. Первомайка
— с. Черноречье
— с. Хмельницкое
— СТ Черногорье
— пос. Штурмовое
— с. Сахарная головка
— СТ Виктория-Балаклава
— пос. Октябрь
— пос. ГРЭС
— СТ Горный
— Мореходная ул и пер, Айландовая
— Троицкий пр.
— ул. Абрикосовая
— ул. Гранатная
— Обрывистый туп.
— Кипарисовый пр.
— Сливовый туп.
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— Килен-балка
— СТ Гавань
— СТ Гранит
— СТ Дергачи-3
— СТ Солнечная поляна
— СТ Дружба
— СТ Энергетик-5
— СТ Вишенка
— СТ Дергачи-2
— СТ Дергачи-1
— СТ Солнечный
— СТ Дергачи-4
— СТ Дергачи-5
— СТ Дружба
— Лабораторное шоссе, 33
— Горпищенко 106, 108, 110, 114, 116, 118, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136
— СТ Радар (все ул. Радарные)
— ул. Маршала Рыбалко
Регламентные работы будут проводиться несколько дней ГУП РК «Черноморнефтегаз», после чего ПАО «Севастопольгаз» будет поэтапно возобновлять подачу газа: с 19 по 20 мая в сёлах и частном секторе, а с 19 по 21 мая в Балаклаве.