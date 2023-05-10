В Севастополе на 3 дня отключат газ

Политика
10-05-2023
Комментариев нет

Но не везде

С 17 мая по 19 мая ГУП РК «Черноморнефтегаз» будут проводится плановые работы на ГРС-1, которые необходимы для бесперебойной подачи газа.

В связи с этим с 6:30 17 мая будет приостановлена подача природного газа по следующим адресам:
— ул. Шабалина 8-А
— Камышовое шоссе 43/1А 

А с 9:00 утра 17 мая отключат жителей:

—Балаклавы

— пос. Первомайка

— с. Черноречье

— с. Хмельницкое

— СТ Черногорье

— пос. Штурмовое

— с. Сахарная головка

— СТ Виктория-Балаклава

— пос. Октябрь

— пос. ГРЭС

— СТ Горный

— Мореходная ул и пер, Айландовая

— Троицкий пр.

— ул. Абрикосовая

— ул. Гранатная

— Обрывистый туп.

— Кипарисовый пр.

— Сливовый туп.

— Килен-балка

— СТ Гавань

— СТ Гранит

— СТ Дергачи-3

— СТ Солнечная поляна

— СТ Дружба

— СТ Энергетик-5

— СТ Вишенка

— СТ Дергачи-2

— СТ Дергачи-1

— СТ Солнечный

— СТ Дергачи-4

— СТ Дергачи-5

— СТ Дружба

— Лабораторное шоссе, 33

— Горпищенко 106, 108, 110, 114, 116, 118, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136

 — СТ Радар (все ул. Радарные)

 — ул. Маршала Рыбалко

Регламентные работы будут проводиться несколько дней ГУП РК «Черноморнефтегаз», после чего ПАО «Севастопольгаз» будет поэтапно возобновлять подачу газа: с 19 по 20 мая в сёлах и частном секторе, а с 19 по 21 мая в Балаклаве.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *