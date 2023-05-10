В Севастополе на 3 дня отключат газ

Но не везде

С 17 мая по 19 мая ГУП РК «Черноморнефтегаз» будут проводится плановые работы на ГРС-1, которые необходимы для бесперебойной подачи газа.

В связи с этим с 6:30 17 мая будет приостановлена подача природного газа по следующим адресам:

— ул. Шабалина 8-А

— Камышовое шоссе 43/1А

А с 9:00 утра 17 мая отключат жителей:

—Балаклавы — пос. Первомайка — с. Черноречье — с. Хмельницкое — СТ Черногорье — пос. Штурмовое — с. Сахарная головка — СТ Виктория-Балаклава — пос. Октябрь — пос. ГРЭС — СТ Горный — Мореходная ул и пер, Айландовая — Троицкий пр. — ул. Абрикосовая — ул. Гранатная — Обрывистый туп. — Кипарисовый пр. — Сливовый туп. — Килен-балка — СТ Гавань — СТ Гранит — СТ Дергачи-3 — СТ Солнечная поляна — СТ Дружба — СТ Энергетик-5 — СТ Вишенка — СТ Дергачи-2 — СТ Дергачи-1 — СТ Солнечный — СТ Дергачи-4 — СТ Дергачи-5 — СТ Дружба — Лабораторное шоссе, 33 — Горпищенко 106, 108, 110, 114, 116, 118, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136 — СТ Радар (все ул. Радарные) — ул. Маршала Рыбалко

Регламентные работы будут проводиться несколько дней ГУП РК «Черноморнефтегаз», после чего ПАО «Севастопольгаз» будет поэтапно возобновлять подачу газа: с 19 по 20 мая в сёлах и частном секторе, а с 19 по 21 мая в Балаклаве.