В Севастополе МВД опровергло информацию о выдаче недействительных паспортов

В ведомстве сообщили, что недостоверную информацию распространили СМИ

Как ранее сообщалось, жительница Севастополя пожаловалась, что она поменяла в мае паспорт по наступлению 45 лет и узнала, что он недействительный. В УМВД города заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Пресс-служба ведомства сообщает, что женщина действительно обратилась в ОВМ ОМВД России по

Нахимовскому району с запросом на получение информации о действительности её паспорта. И получила ответ, что «выданный паспорт РФ имеет статус «действительный», документ выдавался с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, о чём сотрудники отдела по вопросам миграции сообщили женщине».

Пресс-служба отметила, что «СМИ распространили недостоверную информацию о том, что якобы и другие граждане, проживающие в Севастополе, получили недействительные паспорта РФ».

В МВД подчеркнули, что выдает все документы в соответствии Административным регламентом

Министерства внутренних дел Российской Федерации.

«Стоит отметить, что подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков согласно статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет», – добавили в ведомстве.

Напомним, жительница Севастополя обнаружила у нотариуса, что у нее недействительный паспорт и сделку провести не могут. Специалисты паспортного отдела ей пояснили, что причина в сбое «московской системы» и надо подождать. Добавив, что они не единственные, кто оказался в такой ситуации.

Ольга Сурикова