В Севастополе мужчина вымогал деньги у знакомого, угрожая ему пистолетом

Знакомый оказался не робкого десятка

В Севастополе мужчина предстанет перед судом за разбойное нападение на своего знакомогоде. Он, угрожая травматическим пистолетом, требовал от него 200 тысяч рублей.

На вымогателя заведено уголовное дело.

По версии следствия, конфликт произошел в мае 2021 года в дневное время возле одного из участков на территории СНТ «Строитель-1». Обвиняемый потребовал передать ему деньги.

«Когда мужчина отказался выполнять эти требования, злоумышленник решил добавить своим словам убедительности, 3 раза выстрелив из имеющегося у него пистолета, предназначенного для стрельбы патронами травматического действия», — сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Потерпевший получил непроникающее огнестрельное ранение грудной клетки, которое относится к легким телесным повреждениям. При этом он все равно отказался отдавать деньги, и нападавший вынужден был уйти ни с чем.

По поддержанному прокурором ходатайству следователя судом он был заключен под стражу.

Уголовное дело будет рассматривать Гагаринский районный суд.

Напомним, в Севастополе был оштрафован местный житель за организацию разбойного нападения на себя.

Ольга Сурикова