В Севастополе коронавирусом заболели 69 человек за сутки

Резкое снижение

В Севастополе по состоянию на утро на 16 марта зарегистрировано 69 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли 5 человек в возрасте от 70 до 82 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 46 человек. Выписано 37 пациентов. На данный момент в больницах находится 410 пациентов, из них 293 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 552 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 79 978 человек, выздоровели 76 401.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 16 марта сделали прививку от коронавируса 306 087 человек. Второй этап вакцинации прошли 294 783 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 16 марта поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.