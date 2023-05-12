Севастополец с ножницами ограбил микрофинансовую организацию

В Севастополе полиция задержала мужчину за разбойное нападение на офис микрофинансовой организации. Арестовывали его при силовой поддержке полицейского спецназа на улице в одном из дворов города.

Как оказалось 30-летний местный житель, несколько дней назад в вечернее время, надев медицинскую маску и кепку, зашел в офис кредитного учреждения и, угрожая острым предметом, похожим на ножницы, и потребовал у работницы передать ему выручку из кассы.

Девушка, испугавшись за свою жизнь, отдала налетчику два конверта с деньгами в общей сумме 10 тысяч рублей.

Задержанный мужчина сначала отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре признался и пояснил, что после произошедшего выкинул головной убор и маску, а также орудие преступления – ножницы. На похищенные деньги купил продукты, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова