В Севастополе у грузовика откинулась кабина, когда он на скорости влетел в кювет

Росгвардейцы вовремя пришли на помощь

В Севастополе произошло ДТП, в котором водитель грузовика на дороге к Инкерману не справился с управлением и на скорости съехал в кювет. От такого маневра у большегруза опрокинулась кабина.

Помощь водителю оказали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Беркут» Росгвардии, которые стали очевидцами данного ДТП.

«Омоновцы вместе с другими неравнодушными гражданами помогли водителю выбраться из аварийного автомобиля, после чего спецназовцы вернули кабину в исходное положение, освободили проезд для других участников дорожного движения и, до приезда инспекторов ДПС, организовали движение автотранспорта», — сообщили в пресс-службе Росгвардии Крыма и Севастополя.

Отмечается, что водитель грузовика отказался от медицинской помощи.

Ольга Сурикова

Фото: Пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю