В Севастополе мужчина сломал руку парикмахеру за непонравившуюся ему прическу жены

Инцидент начался, когда супруга вернулась домой после парикмахерской с новой прической, а 31-летний супруг при этом сидел и выпивал. Он не разделил восторга жены новой укладкой и пошел к стилистке домой выяснять отношения.

Как отметили в пресс-службе городского УМВД, с порога недовольный севастополец устроил скандал, а когда аргументы закончились, вывернул женщине руку. В результате чего она получила несколько переломов. Согласно заключению эксперта, травмы относятся к телесным повреждениям средней тяжести.

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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Ольга Сурикова