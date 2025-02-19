«Чистый город» взял шефство над 10 укрытиями в Севастополе

В Севастополе после установки в городе бетонных укрытий остро стал вопрос с их содержанием и уборкой. ООО «Чистый город» как ответственное предприятие в качестве жеста доброй воли для помощи городу взял на себя добровольные обязательства следить за состоянием десяти временных укрытий в Нахимовском районе.

Сотрудники «Чистого города» выполняют работы по уборке, дезинфекции этих помещений, а также по мере необходимости моют их внутри и закрашивают непристойные надписи, граффити и разного рода «рекламы», устраняют акты вандализма.

К сожалению, некоторые несознательные горожане используют эти бетонные объекты совсем не по назначение. Бросают мусор, бычки, не отказывают себе в удовольствии сходить там в туалет. Кроме того, животные тоже свободно заходят в эти объекты и оставляют там следы своей жизнедеятельности. И чтобы в случае ракетной атаки жители города смогли спрятаться не только в безопасных, но и чистых укрытиях, работники «Чистого города» прилагают для этого максимум усилий. И призывают в свою очередь, горожан не мусорить в убежищах.

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