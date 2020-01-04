В Севастополе мужчина попал в ДТП на угнанном автомобиле

62-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее угнали автомобиль марки «Газель».

Полицейские задержали злоумышленника, им оказался 29-летний охранник торговой точки.

Мужчина попросил пострадавшую отдохнуть в её автомобиле. Женщина разрешила ему посидеть в машине и дала ключи от авто. Злоумышленник решил воспользоваться ситуацией и угнал авто, а вскоре попал на нем в ДТП.

Нарушителя задержали на месте аварии и доставили в отделение полиции. По статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: omsk.bezformata.com