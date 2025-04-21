В Госдуме предложили в рекламе энергетиков предупреждать об их вреде

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы депутатами.

Рекламу безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) предлагают сопровождать предупреждением о вреде их чрезмерного потребления.

Такое сообщение в рекламе на радио должно длиться не меньше трех секунд, на телевидении — не меньше пяти и занимать минимум 7 % площади кадра, в печати — 7 % рекламной площади.

За нарушение хотят наказывать и рекламодателей, и распространителей.

Напомним, с марта по всей России запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики.

За продажу детям таких напитков для граждан грозит штраф до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч рублей.