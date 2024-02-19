В Севастополе муниципальным депутатам повысили зарплату

Финансирование севастопольских муниципалитетов увеличили на 6 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства Севастополя.

На 5 млн руб. увеличились расходы на заработную плату для сотрудников муниципалитетов и народных избранников, а также на 1 млн руб. подорожало содержание всех органов местного самоуправления Севастополя по сравнению с 2023 годом.

Рекордсменами по затратам на зарплату стали Нахимовский и Гагаринский ВМО с 16,4 млн руб., затем идет Балаклавский муниципалитет с 15 млн руб. и Ленинский с 14 млн. руб.

Напомним, 6 февраля заксобрание Севастополя во II чтении приняло поправки в закон выборах депутатов городского заксобрания, позволяющие проводить выборы народных избранников в городской парламент в течение 3 дней, а также посредством электронного голосования.