На «Севастопольский бал» подали в суд

В арбитражный суд Севастополя поступил иск от ООО «Российское авторское общество» (РАО) к АНО продюсерское агентство «Севастопольский бал». Агентство обвиняется в нарушении исключительных прав авторов музыкальных произведений, за что ООО «РАО» требует с организаторов танцевальных мероприятий 320 000 рублей, пишет ForPost.

В пресс-службе «Севастопольского бала» иск отказались комментировать. Издания, ссылаясь на свои источники в арбитражном суде, пишет, что иск касается нескольких инструментальных композиций, которые использовались при проведении балов в Севастополе в минувшие годы.

Российское авторское общество было создано в 1874 году драматургом Александром Островским для защиты материальных интересов писателей в случаях публичного исполнения пьес театрами Российской империи и обязало театры выплачивать авторское вознаграждение авторам пьес. В 1875 г. к «Обществу» присоединились композиторы во главе с Н.А. Римским-Корсаковым, образовав «Общество русских драматических писателей и композиторов».

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Ольга Сурикова