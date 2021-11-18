В Севастополе можно будет научится скандинавской ходьбе

Севастопольский клуб «Бодрый шаг» в марте будущего года откроет Школу скандинавской ходьбы. О создании проекта телеканалу НТС рассказала руководитель клуба Елена Анисимова.

«Сама концепция нашего проекта рассчитана на привлечение к регулярным и систематическим занятиям спортом людей старшего возраста – это 50+. Но северная ходьба или ходьба с палочками – это доступный вид спорта для всех. В частности, у нас есть люди, которые занимаются всей семьёй, то есть мама, папа, дочка, ребенок» — рассказала Анисимова.

Создатели проекта отмечают, что в новой школе будут проводиться занятия для всех желающих, которых обучат основам этого вида спорта и, при желании, подберут индивидуальную программу тренировок. Сейчас инструкторы клуба проходят обучение по уникальному методу кандидата медицинских наук, преподавателя Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Кристины Володиной.

Сейчас в клубе «Бодрый шаг» восемь постоянных инструкторов. Трое из них проходят переквалификацию и готовятся проводить тренировки по специальной методике врача лечебной физкультуры и преподавателя медицинского университета им. Сеченова в Москве, Кристины Володиной. Занятия проходили в режиме онлайн, инструкторы изучали теорию, а сегодня их знания проверяют на практике.

Клуб «Бодрый шаг» был организован совсем недавно. В марте этого года первые тренеры-волонтёры стали обучать севастопольцев основам ходьбы с палками. Всего за несколько месяцев клуб получил большую популярность – летом на тренировки в городских скверах приходило по двадцать человек, а всего членов клуба около 150.

Сейчас тренировки по северной ходьбе проводятся в сквере Воинов-интернационалистов и в парке 60-летия СССР по субботам с 13 до 14 часов. В то же время, но в воскресенье на занятие можно прийти в парк имени Ахматовой и в Парк Победы. Тренировка состоит из трёх блоков – разминки, ходьбы и растяжки. Скандинавские палки на время занятия выдают по предварительной записи. Связаться с клубом можно по номеру телефона +7 (978) 933 – 91 – 89.

Напомним, севастопольцы приняли участие в Чемпионате России по ветеранскому плаванию в категории «Мастерс».

Дмитрий Островский