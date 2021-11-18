Сегодня ночью часть севастопольцев останется без воды

Воду обещают включить к 10:00

Сегодня с вечера на ряде улиц Ленинского района Севастополя не будет воды. В ГУПС «Водоканале» отключения пояснили неотложными аварийными работами.

С 22:00 18 ноября до 10:00 19 ноября подача воды будет остановлена по следующим адресам:

улица Коммунистическая;

улица Сафронова;

улица Азарова;

улица Киевская;

улица Революции 1905 года;

улица Ивана Голубца;

улица Матюшенко;

улица Авдеева;

улица Ковпака;

улица Руднева;

улица Симферопольская;

улица Черноморская;

улица Льва Толстого;

улица Галины Петровой;

улица Харьковская;

улица Яна Гамарника;

улица Мелитопольская;

улица Мечникова;

улица Репина, 30,32;

улица Вакуленчука;

улица Меньшикова;

улица Глухова;

улица Краснодарская;

улица Дунайская;

улица Воронежская;

улица Черцова;

улица Пугачёва;

улица Загородняя балка;

улица Юдина;

улица Кочиева;

улица Жени Дерюгиной;

улица Декабристов;

улица Кожанова;

улица Токарева;

улица Соловьева;

улица Гидрографическая;

улица Гоголя;

улица 5-я Бастионная;

улица Рябова;

П. Дальний.

Ольга Сурикова