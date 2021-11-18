Сегодня ночью часть севастопольцев останется без воды

Воду обещают включить к 10:00
Сегодня с вечера на ряде улиц Ленинского района Севастополя не будет воды. В ГУПС «Водоканале» отключения пояснили неотложными аварийными работами.
С 22:00 18 ноября до 10:00 19 ноября подача воды будет остановлена по следующим адресам:
улица Коммунистическая;
улица Сафронова;
улица Азарова;
улица Киевская;
улица Революции 1905 года;
улица Ивана Голубца;
улица Матюшенко;
улица Авдеева;
улица Ковпака;
улица Руднева;
улица Симферопольская;
улица Черноморская;
улица Льва Толстого;
улица Галины Петровой;
улица Харьковская;
улица Яна Гамарника;
улица Мелитопольская;
улица Мечникова;
улица Репина, 30,32;
улица Вакуленчука;
улица Меньшикова;
улица Глухова;
улица Краснодарская;
улица Дунайская;
улица Воронежская;
улица Черцова;
улица Пугачёва;
улица Загородняя балка;
улица Юдина;
улица Кочиева;
улица Жени Дерюгиной;
улица Декабристов;
улица Кожанова;
улица Токарева;
улица Соловьева;
улица Гидрографическая;
улица Гоголя;
улица 5-я Бастионная;
улица Рябова;
П. Дальний.
Ольга Сурикова