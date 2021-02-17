В Севастополе может появиться свой Диснейленд и канатная дорога

Орлиновский муниципалитет разработал свой генплан

В Орлиновском муниципалитете Севастополя разработали план развития сёл Байдарской долины. Выбраны приоритетные направления, а именно создание «туристического, оздоровительного и спортивного кластера».

Как говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский», 5 февраля в муниципалитете состоялось очередное заседание комиссии, на котором была утверждена «Комплексная программа развития Орлиновского муниципального округа на период 2021-2030 гг.».

Пока Севастополь не может определиться с Генеральным планом, члены комиссии решили сами определить, как распланировать территорию Байдарской долины.

Из схемы функционального зонирования следует, что площадь земель населённых пунктов планируется увеличить за счёт новых зон для индивидуального жилищного строительства, а между сёлами расположатся земли для создания фермерских хозяйств.

Сёла в предлагаемом варианте образуют плотное кольцо вокруг Чернореченского водохранилища. Запланированы «мини-диснейленд», канатные дороги, спорткомплексы и многоэтажки.

Также говорится, что в плане предусмотрено строительство Али-Баирского лицея, который может просто стать элитным коттеджным поселком. Пока, как отмечается, застройщики проиграли суд правительству.

Сейчас разработанный проект будет проходить юридическую оценку, чтобы определить не превысил ли свои полномочия Орлиновский муниципалитет, утверждая Комплексную программу развития округа.

Напомним, правительство Севастополя после завершения антиковидных ограничений намерено провести повторное публичное обсуждение проекта Генплана, рассчитывать его будут на 1 миллион жителей.

Фото: sev.tv

Ольга Сурикова