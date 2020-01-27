Культура

В СевГУ прошел традиционный Студенческий бал

27-01-2020
выпускающий редактор
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25 января в Севастопольском государственном университете прошел ежегодный Студенческий бал, — передают Вести-Севастополь.

Отметить Татьянин день пришли около ста гостей, в том числе и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «Люди творческие получают через балы дополнительную энергию для того, чтобы быть успешными и в академическом смысле», — поздравил ребят глава города.

Репетиции начались еще в ноябре. Но исполнять 21 танец решаются немногие — недостаточно места.

У руководства университета есть планы провести следующий бал на открытой площадке и в тёплое время года.

По материалам Вести-Севастополь (и фото)

 

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