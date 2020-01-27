В СевГУ прошел традиционный Студенческий бал

25 января в Севастопольском государственном университете прошел ежегодный Студенческий бал, — передают Вести-Севастополь.

Отметить Татьянин день пришли около ста гостей, в том числе и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. «Люди творческие получают через балы дополнительную энергию для того, чтобы быть успешными и в академическом смысле», — поздравил ребят глава города.

Репетиции начались еще в ноябре. Но исполнять 21 танец решаются немногие — недостаточно места.