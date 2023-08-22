В Севастополе простились с двумя воинами, погибшими на Херсонском направлении

В Севастополе накануне проводили в последний путь двух наших воинов — гвардии рядового Максима Максимовича Волкова и заместителя командира взвода — командира отделения полка радиационной, химической и биологической защиты Павла Валерьевича Сурнина.

Максим родился в Севастополе. Здесь окончил школу и Севастопольский торгово-экономический техникум. Проходил военную службу по призыву. После демобилизации в 2016 году работал на различных предприятиях в Севастополе и Обнинске. Осенью прошлого года принял решение о заключении контракта с Минобороны, службу проходил в 126-ой отдельной гвардейской бригаде береговой обороны. Был ранен на Херсонском направлении, от полученных ран скончался в госпитале.

Павел Валерьевич родился в д. Бабино Кировской области. Окончил школу №19 в Москве. Всю жизнь прожил в Севастополе, женился, завел семью, здесь же служил всю жизнь.

Павел Валерьевич геройски погиб на Херсонском направлении.